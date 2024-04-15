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Россиян освободили от платы за воду и газ за мобилизованных родственников

11:21
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Так решили в федеральном правительстве

Семьям мобилизованных россиян, в домах которых не установлены индивидуальные счетчики, не придется оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников. Об этом в понедельник, 15 апреля, рассказали в пресс-службе правительства России.
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Согласно соответствующему постановлению кабмина, это решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных граждан в период прохождения ими военной службы.

Мобилизованные в силу своего фактического отсутствия дома не пользуются там системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции, если речь идет о квартирах и домах без счетчиков, сообщается на официальном сайте правительства России.

В России уже реализуют целый комплекс мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Глава российского кабмина Михаил Мишустин пообещал, что власти страны снизят финансовую нагрузку на участников СВО — в частности, их освободят от налога на имущество.

Для помощи участникам и ветеранам боевых действий в стране учредили фонд "Защитники Отечества". 2 апреля президент России Владимир Путин встретился с главой фонда Анной Цивилевой. Она рассказала, что количество обращений в фонд приблизилось к миллиону, причем 800 тысяч вопросов уже решены.

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