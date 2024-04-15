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Число жертв атаки ВСУ на Токмак выросло до 16 человек

10:54
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Погибли также трое детей

Аварийно-спасательные работы в Токмаке Запорожской области завершены. Об этом в понедельник, 15 апреля, рассказал глава региона Евгений Балицкий.
Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Токмак

Как уточнил запорожский губернатор в своем Telegram-канале, количество погибших в результате террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины составило 16 человек, среди них — три ребенка. Кроме того, пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек.

Балицкий поблагодарил подразделения МЧС, медиков, полицию, подразделения Росгвардии, коммунальные службы Токмака и волонтеров за круглосуточную помощь и содействие в поисковых работах. Политик выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что от украинских ударов по российской территории с начала 2024 года погиб 201 мирный житель, украинские военные выпустили 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам в России.

Тем временем американский телеканал CNN рассказал правдивую историю о ситуации с местными жителями в Часове Яре и их отношении к конфликту на Украине. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что американские журналисты подтвердили: единственная надежда киевского режима продержаться в Часове Яре — деньги и оружие из США, но "местные жители не хотят этого и ждут прихода России".

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