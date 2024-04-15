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Макрон заявил об угрозе безопасности на церемонии открытия ОИ-2024

11:12
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Мероприятие могут ограничить

Церемония открытия Олимпийских игр-2024, которая должна пройти на реке Сене в Париже, может быть ограничена из-за угрозы безопасности. В качестве меры предосторожности мероприятие могут ограничить площадью Трокадеро или даже стадионом "Стад де Франс", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Как заявил Макрон в эфире телеканала  RMC Sport, за несколько дней до мероприятия будут мобилизованы все спецслужбы и установлен периметр безопасности.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало МВД страны не проводить церемонию открытия ОИ из-за возможных терактов. После событий в подмосковном "Крокус Сити Холле" Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы.

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