Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вики Макшановой

У девочки тяжёлое заболевание

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 11-летней Вики Макшановой.

У девочки тяжёлое онкологическое заболевание - острый лимфобластный лейкоз. Вика перенесла несколько курсов химиотерапии, и теперь ей предстоит трансплантация костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, необходимы тотальное облучение, а также сопроводительная терапия. Но стоит лечение очень дорого.

Слова благодарности от папы: "Спасибо огромное всем отзывчивым людям, которые оказали финансовою помощь. Я, конечно, вряд ли смогу написать красивые слова, но поверьте, что наша благодарность просто безгранична. Сейчас мы решаем проблемы, которые возникают ежедневно с лекарствами и процедурами, но надеемся только на лучшее! Спасибо огромное Вам за помощь и поддержку".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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