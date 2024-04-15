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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Лутфуллои обжаловал свой арест

12:00
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Свою вину он признал частично

Обвиняемый в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" Назримад Лутфуллои обжаловал решение о своём аресте.
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Апелляция поступила в Басманный суд Москвы 15 апреля, сообщает РИА Новости.

24-летнего Назримада Лутфуллои задержали вечером 23 марта возле "Крокус Сити Холла". В ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал материться и вести себя вызывающе, при задержании оказал сопротивление.

25 марта Преображенский суд Москвы арестовал его за хулиганство на 15 суток. 29 марта Лутфуллои предъявили обвинение в совершении террористического акта, суд заключил его под стражу до 22 мая. По данным следствия, фигурант дела участвовал в финансировании террористов. Свою вину он признал частично.

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