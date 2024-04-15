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Нидерланды и Бельгия передадут Украине три противоминных корабля

11:39
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Европа продолжает накачивать киевский режим вооружениями

Нидерланды и Бельгия готовят к передаче Украине три противоминных корабля. Об этом рассказал представитель украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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По словам спикер ВМС Украины, экипажи этих кораблей уже начали обучение и тренировки, хотя сроки передачи судов киевскому режиму не приводятся.

Плетенчук заявил, что в совокупности Украина рассчитывает получить от западных партнеров пять противоминных кораблей, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх рассказал, что в Вашингтоне предложили выделить Украине помощь в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нужно "не бояться ставить друзей в неудобное положение", поскольку "в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что, если вы умрете, они положат цветы нам вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью".

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