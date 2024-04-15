Удары по украинским энергообъектам взвинтили цены на газ в Европе

Побочный ущерб проявляется на мировых рынках

Обе стороны украинского конфликта на нынешнем этапе нацелились на энергетические объекты и наносят удары по экономике противника. При этом побочный ущерб от такой тактики проявляется на мировых рынках, пишет Bloomberg.

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы могут подорвать мировую торговлю нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, предупредило ранее Международное энергетическое агентство. Киев, судя по всему, не намерен прислушиваться к эти предупреждениям и к просьбам Вашингтона. С начала года, по данным агентства, Украина атаковала в России 14 крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Россия, в свою очередь, нанесла удар по газовой и энергетической инфраструктуре Украины. В результате европейские цены на газ подскочили на 10%. Эксперты считают, что новая стадия конфликта чревата далеко идущими последствиями.

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