В Кремле рассказали о мобилизации всех служб для борьбы с паводками

Большая вода угрожает и Тюменской области

Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, принимаются меры с акцентом на работу с людьми. Об этом рассказал в понедельник, 15 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что "в Оренбургской области пошло на спад медленно", достаточно большое количество домохозяйств освободились от большой воды.

Однако "волны большой воды идут в сторону Тюменской области", предупредил Песков. Он подчеркнул, что в регионе была проделана большая работа, однако "мы знаем, что вода очень коварная" и "по-прежнему опасность затопления обширных площадей там присутствует", сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Оренбурге из-за паводков эвакуировали 1708 человек, в том числе 170 детей. В пунктах временного размещения остаются 297 человек, из них 96 – дети. Остаются затопленными 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 140 сантиметров, до 631 сантиметра, по данным на утро понедельника, 15 апреля. Мало-Чаусовский железобетонный мост подтопило паводковыми водами. В Курганской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации областного масштаба.

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