В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Жителей попросили сохранять спокойствие

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Местных жителей проинформировало региональное управление МЧС России. Их попросили соблюдать спокойствие и оставаться в помещениях подальше от дверных и оконных проемов.

"Опасность атаки беспилотных воздушных судов!" - сообщило ГУ МЧС.

В случае обнаружения беспилотника нужно звонить 112 и сразу же уйти из зоны его видимости. Необходимо дождаться отбоя угрозы атаки БПЛА.

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