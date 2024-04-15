В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Жителей попросили сохранять спокойствие
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
Местных жителей проинформировало региональное управление МЧС России. Их попросили соблюдать спокойствие и оставаться в помещениях подальше от дверных и оконных проемов.
"Опасность атаки беспилотных воздушных судов!" - сообщило ГУ МЧС.
В случае обнаружения беспилотника нужно звонить 112 и сразу же уйти из зоны его видимости. Необходимо дождаться отбоя угрозы атаки БПЛА.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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