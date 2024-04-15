До конца года в столице планируется построить еще 13 медицинских объектов

Это важнейшее направление столичной политики

До конца 2024 года в Москве завершится строительство трех поликлиник, трех больничных корпусов и семи станций скорой помощи.

В столице одновременно строятся уникальные медицинские центры мирового уровня и поликлиники в шаговой доступности, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Обеспечение и повышение доступности социальной инфраструктуры является важнейшим направлением столичной политики, сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Шаговая доступность медицинских объектов является принципиальным для 70% москвичей.

"В этом направлении уже сделаны значительные успехи – за последние годы построено свыше сотни учреждений здравоохранения", - сообщил он Михайленко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице уже возвели 80 поликлиник, в ближайшие годы завершится строительство и реконструкция еще 20.

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