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До конца года в столице планируется построить еще 13 медицинских объектов

13:06
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Это важнейшее направление столичной политики

До конца 2024 года в Москве завершится строительство трех поликлиник, трех больничных корпусов и семи станций скорой помощи.

В столице одновременно строятся уникальные медицинские центры мирового уровня и поликлиники в шаговой доступности, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Обеспечение и повышение доступности социальной инфраструктуры является важнейшим направлением столичной политики, сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Шаговая доступность медицинских объектов является принципиальным для 70% москвичей.

"В этом направлении уже сделаны значительные успехи – за последние годы построено свыше сотни учреждений здравоохранения", - сообщил он Михайленко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице уже возвели 80 поликлиник, в ближайшие годы завершится строительство и реконструкция еще 20. 

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