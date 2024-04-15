Кремль объяснил, кому навредит запрет экспорта российских металлов

США и Великобритания запретили ввоз меди, алюминия, никеля из России

Ограничительные меры США и Великобритании, которые запрещают импорт российских меди, алюминия и никеля, незаконны. Об этом рассказал в понедельник, 15 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что российские власти воспринимают новые санкции так же, как и остальные — "считаем их абсолютно незаконными".

Песков также напомнил, что "санкции, в любом случае, это обоюдоострое оружие, и они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит".

Пресс-секретарь президента России указал на то, что после объявления о новых ограничениях со стороны США и Великобритании "определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте", сообщает "Интерфакс".

В январе, в ходе подготовки 13-го пакета антироссийских рестрикций, источники опровергали планы введения эмбарго на ввоз алюминия из России. При этом подчеркивалось, что "по прошествии двух лет есть ограничения относительно того, что мы можем сделать", хотя на Украине "нуждаются в ободрении".

Согласно таможенной статистике за 2023 год, Европа продолжает покупать у России энергоносители, а также ядерное топливо, черные металлы, никель, алюминий, металлы платиновой группы, удобрения, продукты неорганической химии.

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