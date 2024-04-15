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Власти Тюменской области допустили принудительную эвакуацию населения

13:17
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

В регионе ждут исторический максимум подъема уровня воды в реках

Обновленный прогноз по паводку в Тюменской области предполагает исторический максимум подъема уровня воды в реках. Об этом в понедельник, 15 апреля, рассказал глава региона Александр Моор.

В Курганской области уровень воды вырос почти на полтора метра
Уровень воды в Тоболе в Кургане вырос еще на 140 сантиметров

По словам губернатора, власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации населения с территорий в зоне затопления. При этом с 15 апреля уже эвакуируют жителей восьми сел и деревень Упоровского района.

Как сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области, фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 18 до 54 сантиметров, в Тоболе — понизился от 5 до 22 сантиметров в связи с прохождением ледокола. Людей просят не подвергать опасности себя и своих близких и заблаговременно покинуть опасные места.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, принимаются меры с акцентом на работу с людьми. При этом "волны большой воды идут в сторону Тюменской области".

Еще 11 апреля главе государства Владимиру Путину докладывали, что в возможную зону подтопления в Тюменской области попадают свыше полусотни населенных пунктов с населением более 7 тысяч человек, а также около 2 тысяч сельскохозяйственных и домашних животных.

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