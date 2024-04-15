В Москве проходит фестиваль "Салют Победы"

Программа мероприятия насыщенная

В Москве проходит региональный этап всероссийского фестиваля народного творчества инвалидов по зрению "Салют Победы". В этом году он приурочен сразу к двум знаковым событиям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию всероссийского общества слепых.

Программа мероприятия насыщенная и включает театрализованные представления патриотической направленности. В рамках конкурса выступят хоровые коллективы и вокально-инструментальные ансамбли. Также зрителям представят танцевальные номера, литераторы прочтут произведения собственного сочинения.

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