ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве проходит фестиваль "Салют Победы"

14:50
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Программа мероприятия насыщенная

В Москве проходит региональный этап всероссийского фестиваля народного творчества инвалидов по зрению "Салют Победы". В этом году он приурочен сразу к двум знаковым событиям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию всероссийского общества слепых.

Программа мероприятия насыщенная и включает театрализованные представления патриотической направленности. В рамках конкурса выступят хоровые коллективы и вокально-инструментальные ансамбли. Также зрителям представят танцевальные номера, литераторы прочтут произведения собственного сочинения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Фестиваль "Салют Победы"
Фестиваль "Салют Победы"
Фестиваль "Салют Победы"
Фестиваль "Салют Победы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.