В Общественной палате обсудили развитие духовно-нравственных ценностей

Своими мнениями поделились представители крупнейших религиозных объединений

Как спорт способствует сохранению и укреплению традиционных духовно - нравственных ценностей в России. Этот вопрос обсудили сегодня участники круглого стола в Общественной палате.

Своими мнениями поделились представители крупнейших религиозных объединений страны. Как отметили организаторы мероприятия, в современных условиях, когда внешние силы пытаются расколоть российское общество, спорт приобретает особый объединяющий смысл. Этому в частности способствуют различные мероприятия и турниры, которые проводят между собой последователи различных конфессий.

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