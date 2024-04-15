Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Корпус отвечает всем современным требованиям

Сегодня в столичном районе Ховрино открылась новая школа. Пятиэтажный учебный корпус отвечает всем современным требованиям. Помимо обычных классов, здесь есть кабинеты для исследований, IT-полигон. Главной архитектурной особенностью является атриум. Который можно превратить в лекторий и даже в кинотеатр. Новую школу посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Открытия нового учебного корпуса на Клинской улице в районе Ховрино местные жители ждали давно. В желтом пятиэтажном здании, построенном по индивидуальному проекту, максимально комфортное и безопасное пространство для обучения старшеклассников.

В распоряжении учеников и педагогов появился современный лабораторно-исследовательский комплекс, собственный ИT-полигон и многофункциональный информационный центр для индивидуальных и групповых занятий. Учиться здесь действительно интересно.

Главной архитектурной особенностью здания является атриум в центральной зоне, который легко превращается в лекторий, шоу-рум, кинотеатр, танцевальный или концертный зал. При этом специальные акустические панели поглощают шум так, что даже громкая музыка не помешает занятиям. Сам процесс обучения соответствует московскому образовательному стандарту. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил педагогический коллектив школы и учеников с новосельем и лично принял участие в практических занятиях.

Отдохнуть на перемене можно в комфортных фойе. Если захочется уединиться, здесь предусмотрена зона для рекреации. Дизайн помещений выполнен в спокойных тонах. Так же для удобного поиска нужных кабинетов разработана единая понятная навигация, а старый и новый корпус для удобства соединили надземным переходом.

Серегей Деянов, "ТВ Центр"

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