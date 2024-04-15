В клинике хирурга Хайдарова прошли обыски

Ведется следствие

В клинике звёздного хирурга Тимура Хайдарова приостановлено оказание ряда услуг после смерти пациента. В учреждении прошли обыски. Операционные опечатаны.

Уголовное дело было возбуждено в середине февраля. После того, как в клинике после операции по уменьшению желудка умер 36-летний столичный предприниматель и продюсер Пётр Гаврилов.

Выяснилось, что медицинские услуги пациентам здесь часто оказывали с нарушениями. Следователи изъявили интересующую документацию и носители информации. В СК отметили, что Хадарова уже допросили. Кроме того, по месту жительства главврача, хирурга, ассистента и врача-анестезиолога прошли обыски.

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