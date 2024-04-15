Подмосковные следователи выясняют мотивы "кислотного маньяка"

Ведется следствие

Подмосковные следователи выясняют мотивы преступника, который облил кислотой двух девушек в посёлке Монино. Всё произошло вечером 10 апреля, с разницей в несколько минут. У жертв - серьёзные химические ожоги. Но чем руководствовался мужчина, непонятно - с пострадавшими задержанный даже не знаком.

Тот, кого позже назовут "кислотным маньяком", облил Алёну неизвестной жидкостью со спины. Куртку и брюки до дыр разъело химической субстанцией – именно одежда защитила девушку от более сильных ожогов. Она сразу же поднялась домой и сообщила обо всём матери.

Мама Алёны вызвала полицию, затем отвезла дочь в больницу. В это время "кислотный маньяк" уже совершил второе нападение – в соседнем дворе, спустя буквально несколько минут после первого. Анастасия возвращалась с работы по безлюдной улице и разговаривала по телефону. На этом видео с камеры наблюдения жилого дома видно, как злоумышленник сначала проходит мимо жертвы, но затем возвращается, чтобы плеснуть ей жидкость прямо в лицо. С ожогами лица, глаз и рук Анастасия находится в больнице.

"Кислотного маньяка" задержали – им оказался 31-летний житель Монино. Известно, что он работал педагогом в одном из подмосковных колледжей и инженером в лаборатории, увлекался химией - был подписан на тематические паблики в соцсетях. У обвиняемого изъяли и колбу с подозрительной жидкостью – природу вещества должна установить экспертиза.

В Щёлковском суде обвиняемый вёл себя странно - например, улыбался в камеру, когда его снимали журналисты. Мужчину арестовали на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" - за химические эксперименты на людях ему грозит до семи лет лишения свободы.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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