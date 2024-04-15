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Подмосковные следователи выясняют мотивы "кислотного маньяка"

15:08
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Ведется следствие

Подмосковные следователи выясняют мотивы преступника, который облил кислотой двух девушек в посёлке Монино. Всё произошло вечером 10 апреля, с разницей в несколько минут. У жертв - серьёзные химические ожоги. Но чем руководствовался мужчина, непонятно - с пострадавшими задержанный даже не знаком.

Тот, кого позже назовут "кислотным маньяком", облил Алёну неизвестной жидкостью со спины. Куртку и брюки до дыр разъело химической субстанцией – именно одежда защитила девушку от более сильных ожогов. Она сразу же поднялась домой и сообщила обо всём матери.

Мама Алёны вызвала полицию, затем отвезла дочь в больницу. В это время "кислотный маньяк" уже совершил второе нападение – в соседнем дворе, спустя буквально несколько минут после первого. Анастасия возвращалась с работы по безлюдной улице и разговаривала по телефону. На этом видео с камеры наблюдения жилого дома видно, как злоумышленник сначала проходит мимо жертвы, но затем возвращается, чтобы плеснуть ей жидкость прямо в лицо. С ожогами лица, глаз и рук Анастасия находится в больнице.

"Кислотного маньяка" задержали – им оказался 31-летний житель Монино. Известно, что он работал педагогом в одном из подмосковных колледжей и инженером в лаборатории, увлекался химией - был подписан на тематические паблики в соцсетях. У обвиняемого изъяли и колбу с подозрительной жидкостью – природу вещества должна установить экспертиза.

В Щёлковском суде обвиняемый вёл себя странно - например, улыбался в камеру, когда его снимали журналисты.  Мужчину арестовали на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" - за химические эксперименты на людях ему грозит до семи лет лишения свободы.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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Задержанный "кислотный маньяк"
Задержанный "кислотный маньяк"
Момент нападения "кислотного маньяка"
Момент нападения "кислотного маньяка"
Одежда пострадавшей от действий "кислотного маньяка"
Одежда пострадавшей от действий "кислотного маньяка"
Задержанный "кислотный маньяк"
Задержанный "кислотный маньяк"
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