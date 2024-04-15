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В Москве открылся музей "Современника"

15:11
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

в рамках проекта "Планета Волчек"

Самая современная история! Сегодня в центре Москвы в рамках проекта "Планета Волчек" открылся музей "Современника".

Фотографии, документы, афиши, протоколы обсуждений спектаклей, программки. Всё, чем живёт легендарный театр с 1956-го года - по сей день! Часть экспозиции рассказывает о том периоде, когда труппой руководил её вдохновитель Олег Ефремов. А другая посвящена истории "Современника" эпохи Галины Волчек, также стоявшей у истоков этой театральной площадки.

Менялись поколения актёров и режиссёров, возникали новые имена, но масштабная художественная идея, которую привнесли мэтры, продолжает жить и сегодня.

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Музей "Современника"
Музей "Современника"
Музей "Современника"
Музей "Современника"
Музей "Современника"
Музей "Современника"
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