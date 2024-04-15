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Экстренная эвакуация объявлена в селах Курганской области

13:16
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Вода подходит к домам

Жителей двух сел Кетовского муниципального округа в Курганской области призвали немедленно эвакуироваться. Вода подошла вплотную к домам Менщиково и Кропанки, предупреждает администрация округа в Telegram-канале.

В Курганской области уровень воды вырос почти на полтора метра
Уровень воды в Тоболе в Кургане вырос еще на 140 сантиметров

Сельчанам советуют брать детей, пожилых и маломобильных родственников, домашних животных. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону, говорится в сообщении. Жителей ожидают автобусы, которые доставят их в пункт временного размещения, расположенный в Введенской школе.

Утром власти Курганской области сообщили, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 631 сантиметров. Как предупреждал ранее глава региона Вадим Шумков, при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Власти объявили режим ЧС областного масштаба.

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