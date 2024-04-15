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"Автодор" повысил максимальную скорость на трассах М-11 и М-4

13:26
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

На нескольких участках

"Автодор" повысил максимальную разрешенную скорость на участках трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 130 километров в час и 110 километров в час.

На М-4 скорость увеличили на обходе Ефремова Тульской области и на участке от Батайска до села Самарского (Ростовская область), передает РИА Новости

На М-11 от подмосковного Солнечногорска до деревни Воскресенское (Тверская область) и от села Медное (Тверская область) до Санкт-Петербурга.

В конце 2023 года "Автодор" открыл трассу М-12. Дорога от Москвы до Казани теперь займет менее 7 часов.

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