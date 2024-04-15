США дали Израилю совет по ситуации с Ираном

Тегеран предостерегал Вашингтон от вмешательства

Соединенные Штаты советуют Израилю взять паузу перед тем, как принимать решение относительно возможного ответа на атаку Ирана. Об этом в понедельник, 15 апреля, рассказали осведомленные источники.

Как пишет Politico, американские чиновники отмечают, что "мы советуем им перевести дух перед ответом", поскольку пресловутый ответ должен быть "пропорциональным" и должен "завершить этот цикл" эскалации.

При этом бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус в интервью американскому телеканалу CNN, что Тегеран не решится на дальнейшую конфронтацию с Тель-Авивом, поскольку это поставит под угрозу поставки нефти и газа Ирана на мировой рынок через Персидский залив.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что "дальнейшая эскалация ни в чьих интересах", а потому Россия выступает за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами. Он призвал все страны к сдержанности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила послу Израиля в Москве Симоне Гальперин после ее заявления о том, что Тель-Авив ждет от российских властей осуждения удара Ирана. Спикер внешнеполитического ведомства напомнила про регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"