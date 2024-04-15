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Главком ВСУ назвал сроки сдачи Часов Яра

13:35
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

ВС России концентрирует свои усилия к западу от Артемовска

ВС России планируют захватить город Часов Яр к 9 мая, считает главком ВСУ. По словам Александра Сырского, исполнению российских планов мешают "героические подразделения украинской армии", которые "буквально вгрызлись в землю, отражая атаки".

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Как написал главком ВСУ в Telegram, сейчас Россия концентрирует свои усилия к западу от Артемовска. Российские войска попытаются взять Часов Яр перед дальнейшим наступлением на Краматорск.

Сырский ранее сообщал, что ВСУ пытаются укрепить оборону в Часов Яре. Действующие там украинские подразделения получают боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и дроны.

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