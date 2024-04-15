Большой театр России и зал "Зарядье" подпишут соглашение о сотрудничестве

15 апреля в "Зарядье" пройдет концерт Симфонического оркестра Большого театра

Зал "Зарядье" и Государственный академический Большой театр России планируют начать масштабное сотрудничество и представить гостям новые совместные постановки. Об этом в понедельник, 15 апреля, рассказали в пресс-службе зала "Зарядье".

Так, 15 апреля в Московском концертном зале "Зарядье" состоится первый концерт Симфонического оркестра Большого театра России под управлением Валерия Гергиева.

Гендиректор Большого театра и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал, что сотрудничество расширяется.

За пять лет плодотворной жизни концертного зала "Зарядье", мы с коллективом Мариинского театра представили здесь великое множество самых разнообразных программ: от концертных, до оперных и даже балетных постановок, в которых приняли участие лучшие силы Мариинки и ярчайшие приглашенные артисты. И сегодня наша работа расширяет свои горизонты – впереди наше первое выступление с Симфоническим оркестром Большого театра, и это только начало новой главы масштабного сотрудничества одного из ведущих музыкальных театров страны и центральной концертной площадкой России.

Многие из наиболее ярких проектов в истории зала "Зарядье" связаны с Валерием Гергиевым и Мариинским театром, отметил генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин.

Среди них — исполнение тетралогии Вагнера "Кольцо нибелунга", оперы Пуччини "Турандот" с Анной Нетребко, ежегодные фестивали и десятки других концертов, которые стали событием в культурной жизни Москвы. Сегодня на нашей сцене мы приветствуем Симфонический оркестр Большого театра России под управлением Валерия Гергиева и уверены, что сотрудничество между залом "Зарядье" и Большим театром будет плодотворным, а готовящееся соглашение станет основой для реализации самых смелых творческих замыслов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об уникальном музыкальном инструменте в концертном зале "Зарядье". Это один из крупнейших в Европе органов, который около двух лет создавали во Франции. Инструмент состоит из пяти тысяч труб, из которых зрители видят только 135.

По результатам 2023 года зал "Зарядье" и Московский международный Дом музыки стали самыми посещаемыми концертными площадками Москвы. В целом столичные театры и концертные залы в прошлом году посетили больше 7,2 миллиона человек. За последние четыре года это рекордное количество посетителей.

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