Собянин объявил о начале нового сезона Дней исторического и культурного наследия

Он пройдет с 18 апреля по 31 мая

В Москве с 18 апреля по 31 мая пройдут традиционные Дни исторического и культурного наследия.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. запланировано больше 600 мероприятий, горожане смогут посетить различные выставки, музеи, экскурсии и мастер-классы.

Главная цель праздника в этом году - показать современную жизнь столичных памятников. В частности, это жилой Дом Наркомфина, Дворец пионеров и Дом-коммуна. Также пройдут экскурсии по ансамблю Миусского трамвайного депо и ансамблю Рязанского трамвайного парка. Отдельный цикл мероприятий будет посвящен усадебному наследию.

Также для горожан подготовлена специальная семейная программа. Детям будет интересно на мастер-классе "Я - археолог", а в взрослые в это время смогут посетить выставку "Стиль былых времен".

Записаться на мероприятия Дней наследия можно на портале "Узнай Москву".

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