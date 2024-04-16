Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Нептун напускает туман
Овны
Напряжение уходит, и сегодня тот самый день, когда можно и нужно сделать паузу. Медитация, релакс музыка, массаж, дневной сон – идеальное расписание!
Тельцы
Найдите способ почувствовать себя в центре внимания и послушать комплименты – это поднимет вам настроение. В этом могут помочь социальные сети и ваши друзья.
Близнецы
Фокус внимания – на профессиональную сферу! Сегодня удачный день для понимания своих дальнейших планов: подумайте, кем вы себя видите в будущем.
Раки
В поездках возможны недоразумения, сложности. Также держитесь подальше от людей, которые предлагают вам вступить в какую-нибудь группу, организацию.
Львы
К вам могут обратиться за помощью как знакомые, так и незнакомые люди. Окажите ее, если можете, но не взваливайте на себя чужие проблемы и лишнюю ответственность.
Девы
Представители этого знака достаточно критичны, но даже вы сегодня можете растаять и попасть в деструктивные отношения. Не стоит рисковать – день явно не подходит для романтики.
Весы
Найдите время для ухода за своими домашними растениями и животными. Это обязательно поднимет вам настроение и поможет успокоить нервы в конце дня.
Скорпионы
День, когда сложно подбирать слова и сохранять спокойствие. Вас может бросать из одной эмоции в другую, так что от важных дел, встреч и решений лучше отказаться.
Стрельцы
События дома удивят вас, а то и поставят в тупик. Разговор на необычную тему позволит узнать кое-что новенькое от своих домочадцев, либо вас посетят нежданные гости.
Козероги
Вы узнаете необычную информацию или начнете читать книгу, которая откроет перед вами совершенно незнакомый мир. Не торопитесь с выводами!
Водолеи
Постарайтесь обойтись без шопинга и не берите трубку, когда звонят с незнакомого номера. Мошенники сегодня активны и могут быть очень убедительными.
Рыбы
Только вы способны ориентироваться в том тумане, который напустил сегодня Нептун. Но даже представителям этого знака сегодня не стоит принимать решений и впечатляться новостями.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"