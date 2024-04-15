Грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах

У здания проходит митинг оппозиции

Массовая драка прервала заседание парламента Грузии 15 апреля. Депутаты не сошлись во мнении относительно закона об иноагентах. После первых ударов и непарламентских выражений телетрансляцию пришлось остановить.

По плану, законопроект в первом чтении должен был рассмотреть парламентский комитет по юридическим вопросам. Затем документ выносят на голосование на пленарное заседание. В слушаниях участвует и оппозиция, передает ТАСС.

Парламент Грузии начал рассматривать спорный законопроект утром. Одновременно у стен парламента начался митинг сторонников оппозиции, выступающей против закона об иноагентах. В парламенте ввели желтый уровень безопасности, запретив посещение здания сторонними лицами.

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