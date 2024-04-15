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Путин провел встречу с главой в Астраханской области

14:43
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Местные власти удвоили объёмы ввода жилья в эксплуатацию

Проблема обманутых дольщиков в Астраханской области полностью решена. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор региона Игорь Бабушкин. Президент провёл рабочую встречу по видеосвязи из Кремля.

За 5 лет местные власти удвоили объёмы ввода жилья в эксплуатацию. Активно идёт переселение из ветхих и аварийных зданий. Часть плана выполнили досрочно.

Важное направление работы - создание астраханского узла транспортного коридора "Север-Юг". В его рамках увеличен грузооборот морских портов и строятся новые дороги. Сдерживающий фактор - износ водопроводных и канализационных сетей. Частые аварии разрушают асфальтовое покрытие.

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Владимир Путин провел встречу с Игорем Бабушкиным
Владимир Путин провел встречу с Игорем Бабушкиным
Владимир Путин
Владимир Путин
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