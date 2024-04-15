Конфликт Ирана и Израиля: все последние новости

Москва крайне обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

За ракетными ударами Ирана по Израилю весь мир следил затаив дыхание, предполагая, что ответная реакция Тель-Авива будет масштабной и стремительной. На этом настаивал и генералитет еврейского государства. Против был лишь Нетаньяху, сообщает издание Axios, ссылаясь на свои источники .

"После того, как в военный кабинет Израиля поступила информация о начале атаки со стороны Ирана, министры Бени Ганц и Гади Айзенкот, оба бывшие главнокомандующие ЦАХАЛ, предложили ответить мгновенно. Они высказали мнение о том, что чем дольше Израиль будет откладывать, тем сложнее будет получить международную поддержку. Однако премьер-министр Израиля отклонил эту идею и предложил дождаться телефонного звонка президента США", - говорится в материале.

В итоге Байден позвонил, пишет уже New York Times. И в ходе беседы отговорил Нетаньяху от ответного удара по Ирану. Однако "ястребы" в Вашингтоне все же рассчитывают на то, что Тель-Авив не оставит ракетный обстрел своей территории без внимания. Список целей крайне обширен, говорит бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Среди них - средства ПВО, генералитет КСИР, нефтяная инфраструктура. И, наконец, ядерные объекты исламской республики Иран

"Если Джо Байден, как пишут СМИ, действительно призывает Израиль вообще не наносить ответный удар, то он позорит США. Америка заинтересована в том, чтобы Иран, который является главной угрозой международному миру и безопасности в регионе, как минимум был поставлен на место, чтобы избавить Израиль, избавить арабов Персидского залива, избавить нас от этой угрозы, которую он представляет", - сказал Болтон.

Однако в Белом доме доминирует отнюдь не такой жесткий подход. Тем более, что Тегеран еще перед этой атакой по дипломатическим каналам заверил Вашингтон, что ракетный удар будет иметь ограниченный характер. И что он никоим образом не затронет ни американских граждан, ни военные базы США в регионе. Так в итоге и произошло. Оттого и официальная позиция Вашингтона после нового витка эскалации на Ближнем Востоке выглядит мягкой.

"Будут ли израильтяне реагировать и как именно, зависит от них самих. Мы понимаем это и уважаем. Но президент высказался предельно ясно. Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не стремимся к эскалации конфликта. Но мы будем продолжать помогать Израилю защищаться", - указал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Кстати, отражать атаку иранских ракет и беспилотников Израилю помогали не только США. Отметилась тут и Франция, чья авиация базируется в Иордании, не без гордости заявил Эмманюэль Макрон. Впрочем, и он тоже попросил Израиль не торопиться с ответом. И воздействовать на Иран невоенными методами.

Подобные заявления в частном порядке договорились сделать все лидеры стран, входящих в "Большую семерку". Но вот прислушается ли к этим призывам Израиль? Учитывая характер военной операции в Газе, Тель-Авив легко может и тут проигнорировать просьбы союзников. С другой стороны, в еврейском государстве тоже не заинтересованы открывать новый фронт. Тем более против такого мощного государства, как Иран. Да и в Тегеране, судя по деталям телефонного разговора между министрами иностранных дел исламской республики и Турции, дали понять, что не заинтересованы в дальнейшей эскалации.

В пользу того, что ситуация, по всей видимости, будет поставлена на паузу, говорит и тот факт, что обе страны сохранили лицо. Тегеран, как и обещал, ответил за гибель генералов КСИР в сирийской столице после израильского удара. А также прощупал ПВО противника и его союзников в регионе. Израиль же заявил, что сбил почти все иранские дроны и ракеты.

Хотя напряженность, безусловно, остается. Это подтвердили и министры иностранных дел России и Ирана в ходе телефонных переговоров. А в Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке крайне опасной. Накануне вечером ее обсуждали и на Совбезе ООН. Западные страны и генсек организации осудили действия Ирана. При этом когда Израиль наносил удары по генконсульству исламской республики в сирийской столице, нарушая международное право, глава ООН промолчал. Об этом напомнил собравшимся российский постпред Василий Небензя, назвав это заседание Совета безопасности "парадом лицемерия".

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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