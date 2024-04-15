Почти 16 тыс. домов и 30 тыс. участков подтоплены в российских регионах

Данные от МЧС

Уровень воды в реке Урал постепенно падает. В наиболее пострадавшем городе Орске она ушла на шестьдесят сантиметров. На 16 - в Оренбурге. Но все равно превышает критическую отметку. Часть эвакуированных людей уже могут вернуться в свои дома. Понятно: то, что они, видят их не радует. Испорчена мебель. Вздулись полы. Стены разрушаются.

Надежда жалуется, что ущерб от половодья - колоссальный. А ведь ремонт в доме был совсем недавно. Но от воды даже плитка в ванной отвалилась от стен. Электропроводка вряд ли просохнет. Ее надо менять в первую очередь.

"Этот дом мои родители строили, построили в 1957 году. У них было наводнение. Половина окна. А в этом-то году вообще больше! И после 1957 года у нас воды не было", - говорит Надежда.

Владельцу парикмахерской на первый взгляд, кажется, повезло. Воды было по колено. На полу - плитка. И вроде бы повреждения незначительные. Однако вся мебель, дорогостоящее оборудование для салона красоты - все испорчено. Также затопило розетки и всю электропроводку.

Отмечается повышение уровня реки Урал у села Илек - это чуть более 100 километров от областного центра. За сутки вода там поднялась на 9 сантиметров и превысила критическую отметку. Пик паводка в этом районе ожидается во второй половине недели. В зоне риска 155 домовладений. У кого-то уже баня уплыла. Целиком. Видно, что строение новое. Вода сняла его с фундамента и разбила о мост.

Спасатели и волонтеры отмечают странное поведение некоторых людей. Например хозяева одного из домов, убегая от воды, почему-то оставили собаку. Более того - таксу заперли внутри. Единственное сухое место в комнате, где от воды спасалась собака, шкаф. Животное сидело на самом верху. Если бы вода поднялась еще на несколько сантиметров - такса могла погибнуть.

Режим ЧС действует в Курганской области, где в разных районах затоплены более 300 домов и 500 приусадебных участков. Наиболее сложная ситуация в Звериноголовском округе. Там вода полностью изолировала село под названием "Труд и знамя". Эвакуацию объявили заранее, но уехали не все. Поэтому спасатели и волонтеры везут в село воду и предметы первой необходимости.

В Курганской области причина паводка - река Тобол. Региональные власти призывают жителей населенных пунктов в пойме реки эвакуироваться. Вода подходит к столице региона. Ожидается, что в Кургане уровень Тобола может подняться до отметки выше 11 метров, при опасном значении в 8,5 метра. Река Томь угрожает затопить Томск. Режим чрезвычайной ситуации заблаговременно ввели в Тюменской области. Угроза возникновения ЧС из-за паводка нависла и над Новосибирской областью.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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