ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти 16 тыс. домов и 30 тыс. участков подтоплены в российских регионах

22:34
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Данные от МЧС

Уровень воды в реке Урал постепенно падает. В наиболее пострадавшем городе Орске она ушла на шестьдесят сантиметров. На 16 - в Оренбурге. Но все равно превышает критическую отметку. Часть эвакуированных людей уже могут вернуться в свои дома. Понятно: то, что они, видят их не радует. Испорчена мебель. Вздулись полы. Стены разрушаются.

Надежда жалуется, что ущерб от половодья - колоссальный. А ведь ремонт в доме был совсем недавно. Но от воды даже плитка в ванной отвалилась от стен. Электропроводка вряд ли просохнет. Ее надо менять в первую очередь.

"Этот дом мои родители строили, построили в 1957 году. У них было наводнение. Половина окна. А в этом-то году вообще больше! И после 1957 года у нас воды не было", - говорит Надежда.

Владельцу парикмахерской на первый взгляд, кажется, повезло. Воды было по колено. На полу - плитка. И вроде бы повреждения незначительные. Однако вся мебель, дорогостоящее оборудование для салона красоты - все испорчено. Также затопило розетки и всю электропроводку.

Отмечается повышение уровня реки Урал у села Илек - это чуть более 100 километров от областного центра. За сутки вода там поднялась на 9 сантиметров и превысила критическую отметку. Пик паводка в этом районе ожидается во второй половине недели. В зоне риска 155 домовладений. У кого-то уже баня уплыла. Целиком. Видно, что строение новое. Вода сняла его с фундамента и разбила о мост.

Спасатели и волонтеры отмечают странное поведение некоторых людей. Например хозяева одного из домов, убегая от воды, почему-то оставили собаку. Более того - таксу заперли внутри. Единственное сухое место в комнате, где от воды спасалась собака, шкаф. Животное сидело на самом верху. Если бы вода поднялась еще на несколько сантиметров - такса могла погибнуть.

Режим ЧС действует в Курганской области, где в разных районах затоплены более 300 домов и 500 приусадебных участков. Наиболее сложная ситуация в Звериноголовском округе. Там вода полностью изолировала село под названием "Труд и знамя". Эвакуацию объявили заранее, но уехали не все. Поэтому спасатели и волонтеры везут в село воду и предметы первой необходимости.

В Курганской области причина паводка - река Тобол. Региональные власти призывают жителей населенных пунктов в пойме реки эвакуироваться. Вода подходит к столице региона. Ожидается, что в Кургане уровень Тобола может подняться до отметки выше 11 метров, при опасном значении в 8,5 метра. Река Томь угрожает затопить Томск. Режим чрезвычайной ситуации заблаговременно ввели в Тюменской области. Угроза возникновения ЧС из-за паводка нависла и над Новосибирской областью. 

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия паводка
Последствия паводка
Весенние паводки
Весенние паводки
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводков
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводков
Весенние паводки
Весенние паводки
Последствия паводка
Последствия паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.