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Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 895 человек

14:19
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

ВС России улучшили положение на трех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 895 человек в совокупности на всех направлениях.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Наши военные улучшили свое положение на купянском, донецком и авдеевском направлениях.

Кроме того, за сутки ВС России сбили 270 украинских дронов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении командного пункта ВСУ на южнодонецком направлении. Удар нанесен неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

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