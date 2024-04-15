Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 895 человек

ВС России улучшили положение на трех направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 895 человек в совокупности на всех направлениях.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Наши военные улучшили свое положение на купянском, донецком и авдеевском направлениях.
Кроме того, за сутки ВС России сбили 270 украинских дронов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении командного пункта ВСУ на южнодонецком направлении. Удар нанесен неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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