ВС России впервые уничтожили в зоне СВО станцию РЭБ "Хмара"

Станцию поразили в результате контрбатарейной борьбы

Российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 270 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также ликвидировано шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В результате контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки, одна из них – производства США. Уничтожены четыре гаубицы и станция радиоэлектронной борьбы "Хмара".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"