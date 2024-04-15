ВС России впервые уничтожили в зоне СВО станцию РЭБ "Хмара"

Станцию поразили в результате контрбатарейной борьбы
Российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах, сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 270 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также ликвидировано шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
В результате контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки, одна из них – производства США. Уничтожены четыре гаубицы и станция радиоэлектронной борьбы "Хмара".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"