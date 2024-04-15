Москвичей предупредили о падении деревьев из-за сильного ветра

Горожан просят быть осторожнее

В Москве в понедельник, 15 апреля, зафиксированы случаи падения деревьев из-за сильного ветра. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, сильный ветер сохранится до конца дня. В связи с этим людей просят по возможности не выходить на улицу.

В столичном регионе между тем сохраняется повышенный, "желтый", уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Скорость порывов местами может достигать 15-20 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать до 09:00 вторника, 16 апреля, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России.

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