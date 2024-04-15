Стало известно, почему Лондон вряд ли решит отобрать замороженные активы России

Этот вопрос давно обсуждают на Западе

Британское правительство вряд ли решится на построение нового правового порядка — а именно это предполагает возможная конфискация российских активов, блокированных в рамках санкций. Об этом заявила специалист фирмы Peters&Peters Анны Брэдшоу.

По словам эксперта по рестрикциям, государства, которые захватывают частные активы, рискуют "начать переписывать законы" и нарушать "право на справедливое судебное разбирательство".

Такие действия, исходящие от правительства, могут подорвать доверие к финансовым институтам Великобритании, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны в целом, цитирует Брэдшоу Politico.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что наша страна задействует все возможные механизмы реагирования на конфискацию Западом ее активов, однако ответ не будет зеркальным, а "в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам".

Заместитель главы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин отмечал, что единственный фактор, который удерживает Запад от конфискации российских активов, это боязнь собственного банкротства. Именно поэтому, по словам парламентария, "в рыночной экономике не воруют".

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