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Зеленский призвал к мировой войне НАТО против БРИКС

15:13
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Он призывает Запад "дать ответ России и Ирану"

Владимир Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, заявляя о необходимости единого ответа Запада на действия России и Ирана. Фактически, президент Украины призывает к мировой войне НАТО против БРИКС, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

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По мнению Филиппо, такая позиция главы киевского режима неудивительна. Ведь ее разделяют и западные партнеры Зеленского. Политик предупреждает подписчиков – не позволять никому попасться в эту грубую ловушку.

Ранее Филиппо отреагировал на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Генерал обратил внимание на обострение обстановки в Донбассе в последние дни. Французский политик в комментарии отметил тяжелое положение украинского лидера. И пришел к выводу, что для Украины Владимира Зеленского все кончено.

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