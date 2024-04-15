На Курган идет "колоссальный объем" воды

Людей просят эвакуироваться

К Кургану приближается колоссальный объем воды из Тобола. Об этом в понедельник, 15 апреля, предупредил курганский губернатор Вадим Шумков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу".

Шумков объяснил это тем, что в дополнение к собственным водам Тобола и стекающим в него вешним водам идет более 1,3 миллиарда кубометров воды из Казахстана. По данным Федерального агентства водного хозяйства, это вдвое превышает объем сбросов 1994 года.

Губернатор призвал немедленно эвакуироваться из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана СНТ, ДНТ и микрорайонов Кургана.

Ранее сообщалось, что вода подошла вплотную к домам в селах Менщиково и Кропанки Кетовского муниципального округа в Курганской области. Население призывают экстренно покинуть свои дома и переместиться в безопасные места — пункт временного размещения оборудован в школе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что на борьбы с паводками и их последствиями мобилизованы сотрудники всех экстренных служб, причем меры предпринимаются с акцентом на работу с людьми.

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