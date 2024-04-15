Власти Крыма запретили мигрантам работать в такси, ЖКХ и торговле

Глава региона назвал недопустимым бесконтрольное пребывание трудовых мигрантов

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом запретил предоставлять в регионе работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности. Как уточняется в понедельник, 15 апреля, запрет введен сроком на шесть месяцев.

Иностранным гражданам запрещается работать:

в транспортной сфере;

в сельском хозяйстве и на производстве продуктов питания;

в сфере снабжения населения природными ресурсами и в коммунальных организациях;

в торговле (кроме автомобилей);

в образовании, IT и медиасфере, спорте, рекреации и ряде других.

Сергей Аксенов подчеркнул, что считает недопустимым бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов не только в Крыму, но и в России в целом. Власти региона пообещали к началу мая разработать предложения по ужесточению ответственности за нарушение миграционного законодательства, сообщает РИА Новости.

Ранее ЛДПР разработала законопроект, в котором предлагает аннулировать вид на жительство мигрантам за правонарушения любой категории тяжести. Как отметил глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, экономический спад, о котором говорят защищающие открытость миграции, будет компенсирован качеством труда находящихся в стране людей, а "мы должны защищать покой жителей России".

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Помимо законодательных моментов, приезжие должны соблюдать и неписанные правила – уважать российские традиции, язык и историю страны, подчеркнул глава государства.

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