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В Сиднее священник получил ножевые ранения во время службы

15:28
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Пострадали еще три человека

В Австралии во время службы в христианской церкви вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек, включая священника.

Инцидент произошел в городе Уэйкли в пригороде Сиднея. Служба транслировалась в социальные сети, благодаря чему нападение попало на видео. На кадрах видно, как злоумышленник подбежал к пастырю и несколько раз ударил его ножом.

На помощь священнику сразу же бросились прихожане. В результате пострадали еще три человека. Всех пострадавших госпитализировали.

В настоящий момент нападавший уже задержан, его мотивы сейчас выясняются, сообщает телеканал 7NEWS.

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