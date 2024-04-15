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Стая собак напала на школьницу в Иркутске

15:56
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Ребенку понадобилась медицинская помощь

В Иркутске на школьницу напала стая собак. Об этом сообщает РИА Новости. Девочка гуляла в парке с бабушкой. В этот момент псы бросились на ребенка, женщина не сразу смогла отогнать их. 
В брянском поселке в результате обстрела погибли женщина и ребенок

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Уже известно, что псы были бродячие. Поэтому Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. 

О состоянии ребенка в настоящий момент ничего не сообщается. 

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