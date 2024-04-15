Стая собак напала на школьницу в Иркутске

Ребенку понадобилась медицинская помощь

В Иркутске на школьницу напала стая собак. Об этом сообщает РИА Новости. Девочка гуляла в парке с бабушкой. В этот момент псы бросились на ребенка, женщина не сразу смогла отогнать их.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Уже известно, что псы были бродячие. Поэтому Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

О состоянии ребенка в настоящий момент ничего не сообщается.

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