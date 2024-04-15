Зеленского разозлили просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ

Вашингтон опасается подорожания нефти и нефтепродуктов

Президент Украины Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы Соединенных Штатов воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Как пишет The Washington Post, в феврале вице-президент США Камала Харрис в частном порядке встретилась с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Американский политик "сказала украинскому лидеру то, что он не хотел слышать: воздержитесь от нападений на НПЗ России"

Однако эта просьба "рассердила Зеленского и его ближайших помощников, пишет газета, уточняя, что украинский президент "отмахнулся" от рекомендаций Харрис — он не верил, что они отражают единодушную позицию администрации президента США Джо Байдена.

Ранее помощник шефа Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Вашингтон выражает обеспокоенность атаками украинской армии на гражданские объекты. Однако, комментируя удары Киева по российским нефтегазовым предприятиям, она заявила, что таковы суверенные решения властей Украины.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сбежавшие за рубеж оппозиционеры – как белорусские, так и российские – требуют, чтобы ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающим предприятиям в Белоруссии. Как подчеркнул политик, в подобном случае Минск ответит Киеву так, что мало не покажется.

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