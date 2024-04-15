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Сотрудников полиции уволят за избиение мужчины в Подмосковье

16:16
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Начата служебная проверка

В Подмосковье двое полицейских жестоко избили мужчину возле подъезда.

Инцидент произошел в Шатуре. На видео, которое записали соседи, сотрудники МВД бьют лежащего на тротуаре человека ногами. Что стало причиной такого поступка, неизвестно.

Избитый мужчина даже не смог самостоятельно подняться с земли. Очевидцы сообщают, что пострадавший долго не мог прийти в себя, пишет telegram-канал "360".

Подмосковная полиция начала проверку. Сотрудников полиции, избивших мужчину в Шатуре, уволят из органов, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова. Их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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