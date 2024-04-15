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На Украине отказались перенаправлять деньги с пропагандистской программы на ВСУ

16:48
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Средства были выделены на проведение телемарафона

Правительство Украины не будет перенаправлять бюджетные средства с пропаганды на поддержку ВСУ. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Заявление есть на официальном сайте кабинета министров.

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По словам чиновника, проведение так называемого телемарафона – это информационная безопасность страны, которая является частью национальной безопасности. А значит, финансирование этой статьи – важная часть расходов на противостояние "военной агрессии".

Требование о перераспределении бюджетных денег в пользу нужд ВСУ выдвинули граждане Украины. Петиция собрала 30 тысяч подписей. Тогда как для ее рассмотрения достаточно было лишь 25 тысяч.

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