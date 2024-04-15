Фигуранта дела о теракте в "Крокусе" суд оставил в СИЗО

Мужчина пытался обжаловать свой арест

Арест Аминчона Исломова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) признан законным. Такое решение принял Мосгорсуд, сообщает РИА Новости.

Исломов – фигурант уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле". Ранее Басманный суд арестовал его до конца мая. Два брата Исломовых и их отец были арестованы 25 марта. Один из братьев был владельцем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места происшествия. Младшие Исломовы проживали в Твери, работали таксистами, у них было гражданство России. Отец двух братьев имел вид на жительство.

Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошел 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание и расстреляли всех, кто попадался на их пути. А затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека.

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