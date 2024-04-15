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Житель Дагестана взорвал друга с помощью самодельного взрывного устройства

17:12
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Координаты "коробки" он отправил приятелю после ссоры

В Дагестане мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва самодельного устройства. Об этом сообщает МВД республики в своем телеграм-канале.

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ЧП произошло в Ботлихском районе.

В полицию обратился брат пострадавшего. Он сообщил, что его родственник пропал. Силовики нашли мужчину в овраге недалеко от села в полубессознательном состоянии.

Выяснилось, что взрывное устройство пострадавшему подсунул приятель. Накануне друзья повздорили, и злоумышленник решил отомстить. Он отправил жертве сообщение с координатами и указал, что там лежит некая "коробка с компроматом". На самом деле в таре лежало взрывное устройство.

У пострадавшего осколочные ранения, его госпитализировали. На подрывника возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

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