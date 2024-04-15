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Путин отметил снижение рождаемости в Волгоградской обалсти

18:14
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Губернатор региона пообещал исправить ситуацию

Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Волгоградской области.

Андрей Бочаров в ходе рабочей встречи рассказал президенту о том, что регион обеспечивает участников спецоперации с инвалидностью личным транспортом и социальным такси. И предложил этот опыт перенять другим субъектам страны.

Зашла речь и об экономических показателях региона. Владимир Путин заметил - работать еще есть на чем. Например, рождаемость в Волгоградской области снижается. 

Путин: У вас идет рост промышленного производства, сохраняется уровень сельхозпроизводства, инвестиций. Но в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза - многовато. Волгоград такое место хорошее, красивое.

Бочаров: Работаем над этой задачей. Считаем, что здесь нам необходимо вводить дополнительные меры поддержки. Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать.

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Владимир Путин и Андрей Бочаров
Владимир Путин и Андрей Бочаров
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин и Андрей Бочаров
Владимир Путин и Андрей Бочаров
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