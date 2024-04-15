СМИ: Израиль отложил операцию в Рафахе

Решение принято после атаки Ирана

Израиль пока отложил проведение спецоперации в Рафахе на юге Сектора Газа. об этом сообщает телеканал CNN. Произошло это после атаки Ирана по израильским военным объектам.

По данным журналистов, Израиль разрабатывает ответ на иранскую атаку. При этом от проведения спецоперации в Рафахе отказываться не собирается. Просто сроки ее были перенесены.

Ранее телеканал ABC сообщил, что решение об адекватном ответе на атаку Ирана будет принято до 15 апреля. Либо в ближайшие дни. Представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер заявил, что военные предоставили правительству широкий спектр вариантов действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"