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СМИ: Израиль отложил операцию в Рафахе

18:00
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Решение принято после атаки Ирана

Израиль пока отложил проведение спецоперации в Рафахе на юге Сектора Газа. об этом сообщает телеканал CNN. Произошло это после атаки Ирана по израильским военным объектам.

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По данным журналистов, Израиль разрабатывает ответ на иранскую атаку. При этом от проведения спецоперации в Рафахе отказываться не собирается. Просто сроки ее были перенесены.

Ранее телеканал ABC сообщил, что решение об адекватном ответе на атаку Ирана будет принято до 15 апреля. Либо в ближайшие дни. Представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер заявил, что военные предоставили правительству широкий спектр вариантов действия.

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