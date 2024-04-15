"Женское движение Единой России" Москвы доставило гуманитарную помощь жителям Херсонской области

"Женское движение Единой России" Москвы доставило жителям Херсонской области гуманитарную помощь.

Были собраны сезонная одежда и обувь, средства гигиены, канцелярия, конструкторы для детей, продукты длительного хранения, книги.

Региональный координатор "Женского движения Единой России"Ирина Елиферова сообщила, что во время приезда в Геническ представители партии рассказывают жителям о новых законах и мерах поддержки.

"Уже предусмотрены отдельные программы переобучения и профессиональной переподготовки ветеранов СВО, также, что немаловажно, обеспечено зачисление детей участников СВО в детские сады без очереди и льготное поступление в вузы, первоочередное зачисление в колледжи и техникумы участников СВО и их детей, вне зависимости от оценок в аттестате. Мы готовы и будем помогать жителям новых регионов столько, сколько потребуется, несмотря ни на что, потому что мы своих не бросаем", - сказала Елиферова.