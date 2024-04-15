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Режиссера Евгению Беркович включили в список террористов и экстремистов

18:20
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

Также в список добавили Светлану Петрийчук

Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС

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Также в этот список добавлена организация "Русский добровольческий корпус". Ранее она была признана террористической и запрещена на территории России. 

10 апреля 2023 года против Беркович и Петрийчук возбудили уголовное дело по статье "Оправдание терроризма и экстремизма". Поводом стала видеозапись читки пьесы "Финист Ясный Сокол", которая появилась в интернете.

С 5 мая прошлого года обе женщины находятся в СИЗО. Им несколько раз продлевали арест. 

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