Режиссера Евгению Беркович включили в список террористов и экстремистов

Также в список добавили Светлану Петрийчук

Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Также в этот список добавлена организация "Русский добровольческий корпус". Ранее она была признана террористической и запрещена на территории России.

10 апреля 2023 года против Беркович и Петрийчук возбудили уголовное дело по статье "Оправдание терроризма и экстремизма". Поводом стала видеозапись читки пьесы "Финист Ясный Сокол", которая появилась в интернете.

С 5 мая прошлого года обе женщины находятся в СИЗО. Им несколько раз продлевали арест.

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