Канцлера Германии в аэропорту не встретил никто из высшего руководства КНР

От дезертирства до защиты своих прав с оружием в руках - опрошенные журналистами военные из Одессы рассказали, на что они готовы пойти после того, как украинские власти отменили демобилизацию. "Слуги народа" же предпочитают красоваться в телевизоре. Команда КВНщиков с Банковой считает, что ее постоянное мелькание на голубом экране - это дело государственной важности и национальной безопасности. Поэтому украинский премьер Денис Шмыгаль назвал нецелесообразной передачу ВСУ двух миллиардов гривен, заложенных на финансирование телемарафона. А то, что осталось от украинской армии, пусть содержат американские и европейские налогоплательщики.

Зеленский хвастается: удалось выцыганить у Латвии, которая сама сидит на дотациях из Брюсселя, 112 миллионов евро помощи в этом году. И еще примерно по столько же в ближайшую десятилетку. Нидерланды наскребли киевским попрошайкам дополнительно еще почти 4 с половиной миллиарда евро.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба требует, чтобы Варшава закрыла своими ПВО небо над западной Украиной: "Сейчас все реально. На самом деле, это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории российских ракет или дронов".

Пан Кулеба скромничает: снаряд, убивший в ноябре 2022 года двух человек в Польше - и Запад это официально признал - был украинским. Опускает он и крайне важную деталь: а с чьей стороны такие желанные Patriot'ы должны сбивать российские ракеты. Если с польской - то Варшава автоматически вступает в прямой конфликт с Москвой, а передавать свои ЗРК шайке Зеленского поляки пока отказываются. Зато бесхребетный канцлер Германии обокрал своих граждан еще на миллиард евро. Столько стоит очередной комплекс Patriot, который Берлин пообещал Киеву.

В аэропорту промышленного мегаполиса Чунцин канцлера Германии по рангу должен был встречать хотя бы заместитель министра иностранных дел. По факту китайцы, которые очень любят так называемую дипломатию символов, сподобились прислать только заместителя мэра города. Представителю некогда локомотива европейской экономики указали его нынешнее место.

И вот Шольц, практически угробивший немецкий автопром, да и не только его, зазывает на рынок ФРГ машины из КНР. И одновременно предупреждает Пекин о недопустимости демпинга: "Европейский рынок должен открыто и честно конкурировать с китайскими автомобилями. Чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы не нарушались авторские права. В свое время в Германии боялись прихода на местный рынок японских и корейских автомобилей. Ерунда! То же относится и к Китаю с Германией".

Эмманюэль Макрон тоже вертится, как галльский петух на флюгере. Одной рукой отправляет французских солдат на Украину. Другой - голосует за олимпийское перемирие на время игр в Париже. И тут же допускает конфуз. Когда пытается разъяснить, почему израильские спортсмены могут выступать под своим флагом, а россияне - нет.

"Россия решила начать агрессивную войну, которая длится уже более двух лет. Мы осуждаем эту страну. Израиль подвергся террористической атаке и отвечает на нее. Нельзя сказать, что Израиль нападающий. Это другая ситуация. Поэтому на Играх будет израильский флаг и спортсмены, которые будут проводниками мира. Именно поэтому мы призываем к перемирию", - сказал Макрон.

Зеленский, видя такое единение своих кураторов вокруг еврейского государства и оправдание всех действий Биньямина Нетаньяху, не преминул воспользоваться ситуацией. И призвал страны Запада защитить Украину так же, как они защитили Израиль во время недавней атаки Ирана. Хотя тот тоже не является членом НАТО. Главарь нацистского режима, видимо, до сих пор не понял, что его спонсоры, в зависимости от своих интересов, очень любят играть в игру "это другое".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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