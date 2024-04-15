Мишустин отметил динамичное развитие отношений России и Белоруссии

Показатель взаимного товарооборота по итогам прошлого года был рекордным

Глава российского правительства Михаил Мишустин в понедельник принимал в Москве своего коллегу из Белоруссии Романа Головченко.

Наш премьер отметил динамичное развитие Москвы и Минска. И беспрецедентный уровень кооперации в том числе в области высоких технологий и науки. Показатель взаимного товарооборота по итогам прошлого года был рекордным и составил 4 триллиона 200 миллиардов рублей. Страны реализуют 25 совместных проектов в области промышленности.

По итогам переговоров стороны подписали ряд документов. Один из них - межправительственное соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи при трансграничном взаимодействии.

"Теперь белорусские и российские предприниматели смогут без ограничений участвовать в процедурах государственных закупок, совершать другие юридически значимые действия на общих рынках товаров и услуг Союзного государства. Еще один документ, который сегодня будет подписан, – межправсоглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолёта "Освей". У Союзного государства большая территория, нам, конечно, нужны самые современные самолеты разных классов, разных типов для перевозок пассажиров и грузов. Поэтому мы приступаем к глубокой кооперации в сфере авиастроения – на основе взаимной выгоды и равноправного использования технологий и общих производственных мощностей", - указал Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"