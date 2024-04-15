РПЦ предупредила о мошенническом сайте для сбора пожертвований

Мошенники пользуются клоном официальной страницы Синодального отдела по церковной благотворительности

В РПЦ заявили о появлении мошеннического сайта, на котором собирают средства от имени синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Портал является клоном официального "Поможем".

Также появилась фиктивная группа во "Вконтакте". Там собирают средства на операцию некому Семену Танееву. Его представляют как сына иерея Игоря Танеева. Однако деньги просят перевести на личную банковскую карту.

В РПЦ отметили, что Синодальный отдел не ведет сборы на личные карты. Все сборы только официальные, и потому жертвователей просят быть внимательнее.

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